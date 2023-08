A Câmara de Lisboa transborda de contentamento com o sucesso da Jornada Mundial de Juventude. Carlos Moedas não poupou nas palavras, nos palcos, no júbilo. Agora, o vice-presidente, Anacoreta Correia, veio exultar com o argumento de que a coisa ficou mais barata e teve mais impacto do que o Euro 2004. Compreende-se a alegria mas pede-se que nos poupem com a demagogia. Já chega! O Euro 2004, vai quase para 20 anos, não é propriamente comparável com a JMJ.A fatura dos estádios é a vergonha que todos carregamos e o impacto de uma coisa e outra só se deve comparar depois de bem estudado, por especialistas. Não vale a pena aplicar uma lógica de ‘olhómetro’ político para comparar, a menos que isso seja tributário de uma enorme vontade de fazer propaganda, da mais rasteira. A um executivo municipal que tarda em agarrar na resolução de problemas básicos dos lisboetas, talvez fosse melhor poupar energia e canalizá-la para aquilo que deve ser a essência da sua ação. Ou seja, tudo o que não tem a ver com o impulso pontual de um evento, por muito que este tenha reabilitado uma zona da cidade. Já agora, diga-se, por ação conjunta deste e do anterior executivo, também a de Loures e o Governo. Tratar os eleitores, continuamente, como meros objetos acéfalos de propaganda não chega para construir uma biografia política. Moedas tem de se ir lembrando disso.