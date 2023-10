O julgamento de Sara

Demorou três anos a arrancar, foi um caminho longo e penoso para a família Carreira, mas tudo se resolveu em dois dias, com a audição de arguidos e testemunhas em sede de julgamento. Faltam as alegações finais, coisa para uma manhã. Apesar das contradições, lapsos de memória e declarações sem sentido - como a daquele condutor, completamente alcoolizado, que garantiu ao coletivo de juízes que se sentia em perfeitas condições para conduzir, para logo a seguir afirmar que pensava que seguia a 70 ou 80 km/h quando na realidade ia a 30, o que diz bem do estado em que se encontrava -, será feita justiça. As provas recolhidas pelo Ministério Público são abundantes, apontam para "condução temerária" dos arguidos, e não deixam margem para grandes escapatórias. É praticamente garantido que ninguém cumprirá pena de prisão efetiva, até podem ser todos absolvidos, mas mais do que uma sentença condenatória, acredito que a família Carreira esperava, acima de tudo, um pedido de desculpas, porque nada trará Sara de volta. Era por aqui que Ivo Lucas, Cristina Branco, Paulo Neves e Tiago Pacheco deviam ter começado os seus depoimentos, mesmo antes de responder a qualquer pergunta e encontrar justificações para a tragédia de 5 de dezembro de 2020, ao km 60 da A1. É este o maior crime de toda esta história, a total falta de sensibilidade dos protagonistas.

