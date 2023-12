Um país que não consegue julgar um ex-primeiro-ministro uma década depois de o poder judicial ter começado a investigá-lo está capturado por muitas fraquezas, poderes e interesses. Não julgar Sócrates ao fim de uma década não é apenas um problema da Justiça. Começa por ser um problema do poder político, que construiu um emaranhado legislativo capturado, esse sim, por muitos interesses. O legislador é, hoje em dia, um mero eufemismo que evita atribuir, expressamente, as leis a maiorias parlamentares de geometria variável, onde, tantas vezes, se escondem interesses inconfessáveis. Os advogados dos setores mais influentes da sociedade, por exemplo, continuam a ter à disposição uma vasta gama de recursos, impedimentos e recusas que transformam a realização dos julgamentos numa miragem. E que não estão ao alcance do Zé Ninguém. Basta aqui recordar um dos mais recentes atropelos à Justiça, que foi a lei dos impedimentos dos juízes, acertada no Parlamento por uma advogada e uma professora de Direito, que levaram atrás as maiorias de PS e PSD, bem como um caos brutal aos tribunais. Por fim, não julgar Sócrates ao fim de uma década é um problema de todos nós, enquanto sociedade que privilegia, pelo seu silêncio e inação, a impunidade e, consequentemente, o exercício delinquente do poder. Já quase nem nos indignamos, com os 50 anos do 25 de Abril à porta.