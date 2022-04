O PCP não quer ouvir Zelensky no Parlamento e os argumentos são espantosos.Vejamos: “O PCP não participará numa sessão concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo”.Quem se defende com este tipo de argumentos não acredita nos mecanismos próprios de uma democracia. Despreza o voto popular, ignora o direito à legítima defesa, mete preconceitos à frente da realidade, não quer ver os direitos humanos esmagados pelos russos. Uma pena, num partido que sabe bem o que é uma ditadura.