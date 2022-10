Costuma dizer-se que a inflação é um imposto escondido, mas este ano e no próximo é um imposto bem visível, que rouba rendimento a pensionistas e a quem trabalha. A grande maioria dos trabalhadores portugueses vai perder no conjunto de 2022 e 2023 um mês de salário para sempre, uma vez que sofrem uma degradação do poder de compra superior a sete pontos percentuais, que resulta da diferença entre a inflação nestes dois anos e as atualizações do ordenado.









No Orçamento de 2023, a boa notícia é que a carga do IRS é mais suave e as famílias com rendimento médio vão sentir algum alívio. A preocupação com o aumento brutal da carga dos juros à habitação também levou a uma redução na retenção na fonte.

O imposto que mais sobe em receita é o IVA, alavancado precisamente pela inflação. Produtos mais caros rendem mais taxa.





Mas grande parte da vida dos portugueses no próximo ano não depende deste Orçamento. A escalada dos juros à habitação vai apertar centenas de milhares de famílias. Mas a maior incerteza resulta da guerra na Ucrânia e da crise energética. O gás e a eletricidade vão ser o maior foco de tensão.