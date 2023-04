Que o ministro Galamba é um malabarista político já sabíamos há muito. Também sabíamos que, muitas vezes, essa capacidade se manifesta pela arrogância, por uma certa propensão para o ‘troca-tintismo’, como aquela gestão entre o fanatismo, que vinha dos restos do ‘socratismo’, e a transição para a sobriedade que António Costa exigia. Enfim, exigências da política de hoje.





Agora, que o seu génio criativo fosse ao ponto de moldar a realidade, pressupondo que padecemos todos de uma insanável disfunção cognitiva, não sendo surpreendente no ministro Galamba, já é de uma ambição estratosférica. Já é preciso ter o engenho suficiente para criar uma hipnose coletiva, uma feitiçaria que nos faça abdicar do bom senso, esse instrumento inestimável para tentar compreender a intrincada atualidade política, tecida por cérebros de uma inteligência vertiginosa como a do ministro Galamba.