A peregrina espanhola que recuperou a visão durante a Jornada Mundial da Juventude não viu o Papa nem é certo que se tenha abeirado do Parque Eduardo VII ou do Parque Tejo. Encheu a mochila de esperança e veio rezar a Nossa Senhora das Neves, com toda a fé do mundo. Os médicos haviam dado o caso por perdido, o batalhão de exames revelou-se inconclusivo, nenhum especialista percebeu por que razão deixou de ver de um dia para o outro. Restava-lhe recorrer ao Divino e esperar que as suas preces fossem ouvidas. Não sei se fez alguma promessa, como aqueles que todos os dias vemos de joelhos percorrer o Santuário de Fátima ou em torno da Capelinha das Aparições. Talvez sim, talvez não, a verdade é que Jimena voltou a ver.









Por definição, entende-se milagre como um facto extraordinário ou inexplicável pelas leis da natureza e que é atribuído a causa divina ou sobrenatural. É possível que tenha sido o caso, nem tudo o que acontece tem de ter explicação. Cada um encontra na memória, sem esforço, uma situação vivida por si ou por outrem para a qual não encontra resposta. Cabe a cada um atribuir o facto ao que entender ou a quem entender, o importante é que um milagre pressupõe sempre um final feliz. Para Jimena foi obra de Deus, sendo irrelevante as conclusões a que os especialistas venham a chegar. Afinal, como diz o seu pai, “quem acredita, acredita, quem não acredita nunca vai acreditar.”