O ministro da Cultura meteu a colher na TAP para criticar a forma como decorreu a comissão de inquérito à transportadora aérea. Adão e Silva está no seu direito, mas suspeito que, tal como a autora do relatório preliminar, não ouviu patavina do que se passou nas 170 horas de audiências.Em lugar de insistir em denegrir o trabalho dos deputados, não lhe fazia mal escutar os companheiros de partido, a começar por Lacerda Sales, um homem respeitável, muito ponderado, que conduziu com elevação e mestria os trabalhos da CPI.Não satisfeito, Adão e Silva alinhou a mira e atirou contra o seu colega de Governo, José Luís Carneiro.O ministro da Administração Interna não gostou de ver o cartoon de um polícia a acertar num alvo negro em vídeo emitido pela RTP, mas, mais uma vez, Adão e Silva veio teorizar e defender o indefensável - um filme rasca, que ofende os milhares de agentes que zelam todos os dias pela nossa segurança.Se o ministro da Cultura sentiu necessidade de dar um sinal da sua existência, era melhor ter estado quieto. Governantes que atrapalham mais do que fazem já há que cheguem.