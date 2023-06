O ministro da Economia deu uma entrevista conjunta à Rádio Renascença e ao ‘Público’. Não tem muito para dizer, o seu peso político é idêntico ao de uma pluma, ninguém o ouve, mas serviu como prova de vida. O País já não se lembrava da sua existência, tenho ideia que a maioria não sabe sequer o seu nome e ainda menos se recorde do que fez. Nem Galamba, que ligou a toda a gente, se lembrou dele na história do SIS.



Costa Silva olha para os casos e casinhos como “uma tempestade num copo de água” e introduz um novo conceito, o dos “erros e errozinhos”, para dizer que não se deve cavar à volta deles. Que interessa lá isso. Preparado o terreno para o elogio ao chefe, foi buscar Camões, talvez por se aproximar o 10 de Junho, e o resultado foi este. “O nosso príncipe dos poetas portugueses, Luís de Camões, dizia que um rei fraco torna fraca a forte gente.” Até aqui tudo bem, o problema foi quando o ministro poeta improvisou: “E um rei forte torna ainda mais forte a fraca gente.” Temos, portanto, um governante socialista que olha para nós como um povo de “fraca gente”. Camões não teria dificuldade em responder-lhe, mas com Almada também ficamos bem servidos: se este ministro é português, eu quero ser espanhol.

