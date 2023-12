O desaparecimento de Mónica, grávida de sete meses, é o maior mistério de 2023. Saiu de casa, com as ecografias do bebé, ligou ao filho a anunciar o regresso e não mais deu sinais de vida. Terá sido morta por um tal Fernando, com quem mantinha ou manteve uma relação, mas os motivos do homicídio não são claros e as provas não terão a consistência necessária para produzir uma acusação sólida, que permita a um coletivo de juízes aplicar a pena máxima prevista no Código Penal para estes casos, 25 anos de prisão. Uma coisa é saber quem foi, outra é prová-lo. Sabe-se que o carro do suspeito andou por aqui e ali e parou mais além, haverá mensagens comprometedoras, os telemóveis de vítima e alegado homicida terão sido desligados à mesma hora, mas não chega, falta saber o local do crime, como foi praticado, onde está o corpo. Não são impeditivos de uma condenação, mas dificultam a reunião de provas que conduza a esse desfecho.









Não é a primeira vez que alguém é assassinado, o corpo não aparece e o culpado ou culpados são condenados. Mas este é um crime singular. Tudo indica que terá sido premeditado, quem o cometeu sabia onde esconder o corpo, não improvisou, e até é provável que tenha tido ajuda. Não deixou rasto. Falta a razão que levou ao crime bárbaro. Os inspetores da PJ encarregues da investigação não se têm poupado a esforços para chegar à verdade, mas nem sempre é possível e este pode muito bem ser um desses casos.