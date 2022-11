Descontando a forma trapalhona como Marcelo Rebelo de Sousa manifestou o desagrado face à taxa de execução dos fundos europeus - apontou baterias a Ana Abrunhosa, alargou o campo de tiro ao Governo, quando o alvo seria Mariana Vieira da Silva, responsável pela gestão da ‘bazuca’ -, o Presidente da República tem razão.Não são números que se apresentem, é preciso dar sequência às ajudas e evitar a vergonha, o ridículo, de não se saber o que fazer ao dinheiro, onde aplicá-lo, havendo tanto onde faz falta. Desperdiçar esta oportunidade única, porventura a última, de dar um forte e decisivo empurrão ao desenvolvimento do País, seria um crime. No dia em que as armas se calarem na Ucrânia, mesmo antes da sua entrada na União Europeia, é preciso construir o que os russos destruíram. Vai custar muito dinheiro, um valor estratosférico, que será preciso tirar de algum lado.