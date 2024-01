A entronização de Pedro Nuno Santos como líder do PS, no congresso, não é a despedida de António Costa. Costa vai andar por aí, gerindo o capital político que ainda tem e não deixando que o seu legado seja desvirtuado ou mal defendido. O PS contará com ele para as listas europeias, para o Conselho Europeu ou, até, para as presidenciais, que nunca quis mas que abraçará se isso for relevante para a defesa do que sempre acreditou. De alguma forma, o PS vai ter um líder e um espetro nos próximos tempos. Sempre com o cuidado de estar articulado com o líder, mas um espetro, pela força política que ainda tem.É óbvio que Costa jamais deixará que a sua carreira seja manchada por um caso de Justiça que, em sua opinião e no que a si toca, não é um verdadeiro caso judicial. Pedro Nuno terá de se consolidar como líder ganhando eleições. Não há outra maneira. Se ganhar em março, significa que os eleitores veem nele mais um ‘fazedor’ do que um ‘radical’. Que, apesar de alguns erros recentes, os eleitores lhe reconhecem uma energia transformadora que não encontram noutro político da sua geração. Se essa faísca acender, o líder do PS pode ter uma grande carreira pela frente. Sobretudo se não transformar o PS, de novo, num clube de amigos. Se essa luz não acender, ficará um brevíssimo rodapé da história. Já o espetro não.