Caros leitores: a partir de hoje, aos sábados, o seu Correio da Manhã passa a integrar um suplemento novo, o Mais Sport, que moderniza na forma e enriquece no conteúdo o Sport, parte integrante do nosso jornal há vários anos. Numa altura em que regressamos ao normal, depois de ano e meio de dor e sofrimento resultantes da pandemia, a equipa do Correio da Manhã sente-se com renovado ânimo e com uma nova energia para fazer todos os dias um jornal destinado a toda a família.