O país político e o país real

Anda uma parte do país político excitada com os putativos candidatos à presidência da República, que só irão a votos em janeiro de 2026, mas essa novela está longe de ser prioritária no país real, até porque o nível de vida não depende do inquilino que está em Belém, mas das maiorias que permitem governar em S. Bento.E enquanto muitos políticos se entretêm com estas novas versões das guerras de alecrim e manjerona, o dia a dia das famílias parece ficar mais cinzento à medida que caminhamos para mais um outono.Amanhã começa um novo mês e para milhares de famílias com crédito à habitação isso significa uma prestação mais pesada.Ainda não se sabe se o Banco Central Europeu, na reunião de 14 de setembro, irá prolongar até ao limite a sua guerra contra a subida de preços e volta a subir os juros, ou se atende aos ventos de arrefecimento que pairam na economia alemã e interrompe o ciclo de subidas do último ano. Mas mesmo que pare a espiral de subida, a prestação continuará alta e demorará meses para voltar a descer. A inflação ainda não está domada e as famílias continuam sob pressão. Dificilmente os acertos para o ano de 2024 compensarão o poder de compra perdido. E os cidadãos não têm respostas dos políticos que lhes permitam desatar este nó górdio de dificuldades e falta de esperança.