O palco da Igreja e os políticos embasbacados

A polémica sobre o palco de 5 milhões de euros para a Jornada da Juventude da Igreja Católica revela várias coisas sobre o País que somos. Evidencia-nos, desde logo, a atroz indiferença de alguns atores políticos perante as dificuldades de muitos portugueses.Quem acha normal gastar 5 milhões num palco pouco pensa nos que sofrem com o custo de vida galopante. Os políticos que nos avisam para ter todas as cautelas neste ano dito ‘decisivo’ são os mesmos que deixaram esta questão seguir num ambiente de opacidade e meias verdades, que a transformam agora numa penosa arena de combate partidário. Também são estes os políticos que funcionam na senda de velhos dogmas da sociedade portuguesa, como o do poder ancestral da Igreja Católica.Qualquer iniciativa da Igreja ou de outro tipo de instituição que percecionem como muito poderosa merece-lhes uma adesão incondicional, acrítica, embrulhada num abraço embasbacado e paroquial. Se é da Igreja, que se monte a mesa e chame a filarmónica, que se lancem os foguetes e convoque o povo para o bailarico e os comes e bebes. Onde vão os valores republicanos - e católicos - de austeridade na gestão do dinheiro público? De respeito pelos que sofrem, como certamente diria o Papa Francisco, ele próprio bem consciente de que a Igreja já não tem o poder de outrora.