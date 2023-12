O pecado da soberba

Marcelo Rebelo de Sousa celebrou os 75 anos no momento em que atravessa o ponto mais crítico do seu magistério. Porventura, se tivesse assumido logo, no início do escândalo, a cunha no caso das gémeas com a desculpa da boa fé de salvar duas crianças, talvez tivesse evitado o dano de imagem que tem sofrido. Mas no momento em que o governo está em gestão e a Assembleia da República está à beira da dissolução, importa salvaguardar a imagem do Presidente da República, de modo a garantir o regular funcionamento das instituições.Na entrevista televisiva de segunda-feira António Costa chegou a usar um tom desafiante para com o Presidente. Considerou a decisão de interromper a legislatura um erro do chefe de Estado e apesar de ter dito que não quer ver as eleições antecipadas como um "plebiscito ao Presidente", avisou que "somos julgados pelas nossas decisões".Há alguma tentação no PS de atacar a justiça e o Presidente. Pedro Nuno Santos também já criticou as escutas ao longo de quatro anos a Galamba. O ex-ministro foi escutado com supervisão judicial . Comentários destes podem ser vistos como condicionamento de uma regra sagrada, a separação de poderes. A soberba é má conselheira e na política pode ser fatal.