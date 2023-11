Há uns anos disse-o na televisão e continuo a pensar o mesmo. Os jornalistas não podem aceitar que as relações que mantêm com as agências de comunicação se aproximem de uma prática que, no plano penal, seria quase tráfico de influências. Quando essa gente da comunicação empresarial organiza um patético ranking sobre os jornalistas com quem trabalha melhor, abusando do bom nome profissional destes, isso significa que as relações entre os dois mundos continuam sem regras, sem pudor, e que pouco mudou. O sindicato dos jornalistas reagiu bem e lembrou o essencial. Mas é preciso mais para evitar que o espaço editorial dos jornais, o tempo de rádios e televisões sejam mercantilizados por esses velhos vampiros do trabalho dos jornalistas. A promiscuidade reinante está a criar a ideia junto de jovens jornalistas de que os fretes integram pacificamente o jornalismo. Os jornalistas, as próprias empresas, o regulador, sindicato, comissão da carteira, cada um de nós, estão obrigados a assegurar a pedagogia e a travar este poder canibal das agências. É preciso mão de ferro, no plano disciplinar, ou mesmo no penal, para quem anda a viver à custa do trabalho alheio.