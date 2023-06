A importância do poder até se vê nas contas dos partidos. A vitória esmagadora dos socialistas liderados por António Costa nas legislativas de janeiro de 2022 contribuiu decisivamente para a melhoria do desempenho económico do PS, que é a formação política que claramente está em melhor situação financeira.









De acordo com dados divulgados pelo ‘Público’, o PS passou de um saldo negativo para 1,6 milhões positivos em 2022, enquanto o IL subiu o saldo para 359 mil euros e o Livre para 79 mil euros.

Por outro lado, o PSD teve prejuízos de mais de 300 mil euros, enquanto o PCP baixou o resultado de 1,8 milhões para 49 mil euros. O Chega também baixou o ‘lucro’ para 23 mil euros e o PAN registou um resultado de 18 mil.





Pior está o Bloco de Esquerda, com perdas declaradas de 302 mil euros.





Apesar da fadiga revelada pelo atual executivo de maioria absoluta, que ainda só tem 15 meses, mas que a sucessão de casos e casinhos até parece sofrer desgaste há mais tempo, a verdade é que o poder é a melhor garantia para que os tesoureiros responsáveis pelos cofres partidários tenham menos dores de cabeça, enquanto quem está longe do pote passa as passas do Algarve.