O polvo Odebrecht

O Ministério Público realizou esta semana buscas na Odebrecht, em Portugal. Esta empresa brasileira estabeleceu tentáculos que tocaram, praticamente, todos os grandes processos judiciais, do caso ‘Marquês’ ao GES/BES, da PT à EDP. Em Portugal, sabe-se alguma coisa sobre o polvo da Odebrecht mas não tanto como no resto do Mundo. Não se sabe, desde logo, quem será o subornado a que Salgado chamava ‘Príncipe’. A Odebrecht criou uma máquina de corrupção internacional e já em 2009 os americanos sinalizavam subornos na ordem dos 340 milhões. Financiava as campanhas e a vida pessoal de centenas de políticos no Brasil, o seu quartel-general, e em mais de 30 países de todos os continentes. As dezenas de casos em que é investigada, só na América Latina, envolvem mais de 100 magistrados. Se um dia fosse conhecida toda a extensão dos interesses e fidelidades que comprou por cá, desde que adquiriu a Bento Pedroso nos idos de 80, dificilmente o regime resistiria. A sua longa asa sobrevoou e apanhou longas fatias do Orçamento do Estado, nas obras públicas e não só. Durante o cavaquismo, guterrismo, barrosismo e o festim de Sócrates. Dúvidas?

