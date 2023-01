A sucessão de notícias e escândalos sobre titulares de cargos públicos provoca perplexidade nos cidadãos. Há demasiadas pessoas em cargos públicos sem currículo que arriscam ficar com um notável cadastro.





Provavelmente, a corrupção e o uso do poder público para proveito próprio, o nepotismo, as batotas nos concursos, as decisões para favorecer os amigos e os patronos são problemas endémicos e até anteriores ao regime democrático. O que é novo é a forma como a Justiça encara este fenómeno.