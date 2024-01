O processo que varre a governação da Madeira é avassalador. Os mandados de busca a Miguel Albuquerque e a Pedro Calado refletem as mais modernas dimensões da corrupção. São um exemplo acabado daquilo a que autores como Héctor Mairal ou Susan-Rose Ackerman chamam as raízes legais da corrupção. O poder económico coloca os seus homens no poder político e estes trabalham os interesses daqueles através da manipulação da própria lei. Albuquerque e Calado eram sócios, tiveram interesses comuns na relação com os mesmos empreiteiros, saltaram para Governo Regional e a Câmara do Funchal. Num lugar e noutro terão dado informação privilegiada às empresas que servem, utilizado expedientes administrativos para levá-las a ter melhores propostas, criado concursos à medida. Movimentavam-se numa ecologia de favorecimento e vantagem sem qualquer censura social ou outra. Já em 1995 o coordenador da PJ Teófilo Santiago, com uma passagem de oito meses pela ilha, afirmava não existir crime económico na Madeira porque era tudo decidido nos órgãos próprios do poder regional. Olhar para esta operação da PJ e do MP e falar de judicialização da política é uma verdadeira anedota. Este é, tão-só, um processo do pós-jardinismo e daquilo a que o professor Rui Pereira aqui ontem chamou a ‘negocialização’ da política. Até à náusea.