O protesto dos polícias

A polícia é o braço armado do Estado e da sua justiça, concretizando o velho aforismo de Pascal, que nos diz que uma justiça sem força é fraca mas uma força sem justiça é tirânica. O que se pede a uma democracia é que trabalhe no sentido de envolver cada vez mais a justiça e a força, paraque o justo seja forte e que este seja justo. A segurança pública e a investigação criminal são os instrumentos desses desígnios finalistas de um Estado de Direito. São estruturas basilares de defesa social, onde o Estado exerce o monopólio da violência, por uma exigência de proporcionalidade e adequação, segundo um mandato que lhe é conferido pelos cidadãos, através da Constituição e fiscalizado pelos tribunais. Têm de ter profissionais bem pagos, motivados, escrupulosamente escrutinados pela sociedade e pela República. Não deixa de ser espantoso, por tudo isso, que os partidos ‘velhos’ não sejam capazes de chegar a um consenso de regime em matéria de condições de vida e trabalho dos cerca de 50 mil portugueses que trabalham em todas as forças de segurança. Esta não deveria ser uma arma de arremesso político. Muito menos deveria ser deixado nas mãos do Chega ou à mercê de um certo delírio ‘antifascista’, que vê aqui uma sinistra manobra do Movimento Zero e não um genuíno movimento de revolta. Contrariando, de resto, a velha sabedoria do PCP, pioneiro no apoio à modernização das polícias.

