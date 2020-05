O rasto da peste

100 anos depois de uma pandemia provocada por um vírus da gripe que matou dezenas de milhões de pessoas , surge outra peste com efeitos devastadores.O contágio é impressionante e cada morte é de lamentar. Mas este vírus , identificado no final do ano passado na China, destaca-se pelo rasto de destruição económica.Milhões de empresas fechadas em todo o mundo, centenas de milhões de pessoas que ficaram sem qualquer rendimento.Não é preciso sair de Portugal para ver o caos e destruição provocados.Empresas e negócios que viviam até fevereiro com folga financeira caíram de repetente num estado de indigência. E muitas das pessoas vítimas da calamidade económica vão ter muita dificuldade em recuperar da ruína.Mas não é apenas na economia que o vírus fez mossa. Já alterou a nossa vida social, afetos, rotinas, tradições. Eventos seculares que resistiram até a outras pestes foram alterados, como a Páscoa e outras festas centenárias.E o 13 de Maio que tornou Fátima uma verdadeiro altar de Mundo, graças à peregrinação de tanta gente, tem este ano uma celebração diferente. E tudo isto é provocado por um vírus invisível que tem apenas 70 milionésimas de milímetro.Dizem os cientistas que em relação ao ser humano o coronavírus é tão pequeno como uma galinha em relação ao planeta terra.