O atentado junto à campa do general iraniano Qassem Soleimani, um ‘mártir’ morto há quatro anos, em Bagdade, numa extraordinária operação dos EUA, é mais um foco de tensão no perigoso barril de pólvora em que está transformado o Médio Oriente. Esta ação, por ocasião das cerimónias que evocavam o homem responsável pelas mais sanguinárias operações militares e de inteligência iranianas no estrangeiro, é a mais mortífera das últimas décadas no Irão. Ela acontece pouco tempo depois do ataque em Beirute – muito conveniente tanto para israelitas como para norte-americanos –, que causou a morte ao número dois do Hamas, a organização islamista palestiniana apoiada militar e financeiramente por Teerão e que é o alvo principal de Israel após os atentados de 7 de outubro. Será, contudo, abusivo traçar uma relação entre as duas ações. O mais certo é tratar-se de um atentado do Estado Islâmico, grupo islâmico fundamentalista, de raiz sunita, perseguido pelo xiita Soleimani e que, por isso, tem multiplicado ataques em território iraniano. Mais oportunista que orgânico, o atentado de ontem vai atiçar mais ainda os ódios regionais e atirar para uma incerteza maior o descontrolado conflito israelo-palestiniano.