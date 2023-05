O Reino ficará Unido?

A mais antiga democracia do Mundo prestou a esperada vassalagem a Carlos III e coroou com pompa o chefe de Estado que não é eleito pelo povo que o venera. O paradoxo vem com a fatura monárquica que, no Reino Unido, é cada vez mais cara. Perante a bíblia, o rei que, por inerência, é líder da igreja anglicana jurou respeito pela lei e “governar as pessoas do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, dos reinos e territórios, de acordo com as suas respetivas leis e hábitos”. Não poderia ser de outra forma. A assistir à promessa em Westminster estava Rushi Sunak, o primeiro-ministro britânico que é hindu e, espalhados pelo país, os quase 4 milhões de muçulmanos cidadãos do reino (menos de um milhão em 1991). Ser a voz de diferentes credos não será o maior desafio de Carlos III. Tão-pouco o será unir a desavinda família real.





O neófito monarca de 74 anos terá durante o seu reinado o desafio maior que é o de manter o Reino Unido. O primeiro-ministro da Austrália, relevante nação da Commonwealth, jurou lealdade ao rei, mas já avisou a intenção de “ver um australiano como chefe de Estado. Mas nenhuma ameaça será tão simbólica como a que está na mão dos escoceses. Se a Escócia ousar - como se espera - voltar a referendar a independência, Carlos não poderá manter a sua anterior neutralidade. Ou, em caso de vitória do ‘sim’, será cúmplice do fim do Reino Unido.