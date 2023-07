O relatório que conta

Quem assistiu às audições na Comissão de Inquérito à TAP e lê as conclusões preliminares fica com a sensação que assistiu a dois filmes diferentes. Ao entusiasmo dos deputados, que da esquerda à direita, sem exceção, se empenharam em descobrir a verdade, fazendo as perguntas que se impunham a quem tinha o dever e a obrigação de responder, os responsáveis pela redação do relatório preliminar apresentam um documento que não reflete minimamente o que se passou no Parlamento. Quase apetece dizer que quem escreveu aquelas linhas não ouviu uma única audição e que a preocupação foi salvar o Governo e os seus ministros de qualquer responsabilidade na indemnização a Alexandra Reis e na gestão da transportadora aérea.



O relatório acabará por ser aprovado, tal como está ou com pequenas alterações, que não atrasam nem adiantam, pela maioria socialista, mesmo que alguns deputados do PS não se revejam nele – que acredito que existam. Estamos em maré papal, mas há coisas em que não é possível dizer ámen.

Os deputados da comissão não devem, contudo, sentir-se frustrados nem desiludidos. Fizeram um excelente trabalho, dignificaram a função. Quanto às conclusões, o poder absoluto pode construir a versão que quiser e entender. No final, serão os eleitores a tirá-las, a seu tempo. E essas é que contam.

