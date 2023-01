O risco da caixa de pandora

A política portuguesa está tão volátil e perigosa que basta uma investigação judicial para abrir uma caixa de pandora de consequências imprevisíveis. Obviamente que não é preciso o Presidente da República dizer alto e bom som que se o ministro das Finanças cair, este governo também cai, porque é isso que aconteceria se a investigação judicial iniciada em relação aos contratos e pagamentos da câmara de Lisboa ao antigo autarca de Idanha e de Castelo Branco, viessem a revelar ilícitos criminais.Na base da investigação estão denúncias de desvio de dinheiro para financiamento partidário. Neste caso concreto e tendo em conta os valores envolvidos é uma presunção com indícios muito frágeis. O comendador Joaquim Morão fez efetivamente o trabalho estipulado e foi quase um assessor do município e do vereador Manuel Salgado a desbloquear conflitos com os empreiteiros nas obras em causa. Há testemunhas independentes que atestam este trabalho de um autarca com uma obra notável no concelho raiano e em Castelo Branco.O pecado é que para contratarem Morão, a CML usou uma esquema manhoso, como é vulgar em quase todos os municípios e entidades públicas. Um concurso viciado em que um dos convidados, amigo do comendador, até já tinha cadastro. Se era escolha à medida, não deveriam precisar de fantochadas.