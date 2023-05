Já sabemos que o caso ‘Tutti Frutti’, pelos oito anos que leva em fase de investigação, é uma oportunidade perdida pelo Ministério Público. Já sabemos que alguns dos factos ali relatados são indícios de crimes graves e, sobretudo, evidenciam uma forma de fazer e estar na política que vive da promiscuidade absoluta entre partidos, da divisão do bolo entre interesses, de mecanismos de financiamento ilegal, das negociatas em torno do ‘empreguismo’ partidário.Há muito que alertamos para os riscos de não ter sido feita uma investigação em tempo real. Os estilhaços da morosidade vão atingir o sistema político mas também o judicial. Vão arrasar a credibilidade de instituições centrais na construção do nosso sistema de separação de poderes. Uma delas é a Procuradoria-Geral da República. É espantoso o silêncio da procuradora-geral da República em relação a este caso. Não apenas agora.