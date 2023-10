A guerra pela liderança do Stop é uma boa notícia para o Governo, que se livra do principal foco de contestação no Ensino, e para a Fenprof, que pode recuperar o protagonismo perdido. Mas é uma má notícia para os professores. Exageros à parte, o Stop tem sido a voz da revolta da classe docente, agregando professores de todo o País e de todos os quadrantes para a defesa de uma causa comum, muito por culpa do seu líder, André Pestana, visto como um D. Sebastião, o homem que faltava para reunir as tropas e dirigir o combate ao Governo. Goste-se ou não, Pestana fez emergir um sindicato sem expressão e torná-lo numa bandeira.





A ascensão meteórica destas figuras acaba por criar anticorpos dentro da organização. Por inveja, sede de poder ou questões políticas, há sempre quem encontre motivos para questionar estas lideranças e aparecer como salvador. Será o desfecho deste braço de ferro que ditará o futuro do Stop, mas normalmente é o princípio do fim. Do ponto de vista pessoal, Pestana não terá dificuldade em seguir o seu caminho, nomeadamente em contexto partidário. Já para os professores, pode significar o regresso a um sindicalismo ultrapassado e inconsequente.