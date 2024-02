Há uma imagem que não é compatível com a complexidade dos modernos processos de crime económico. O juiz de instrução e um funcionário judicial, solitários, a receber quilos de papel e provas, tudo muito longe dos indícios fumegantes dos crimes de sangue. É uma imagem e uma realidade material que, quando o juiz não se notabiliza pela sua inteligência prática e opta por um exagerado formalismo processual, prejudica toda a gente. Prejudica a reputação geral da Justiça, prejudica os arguidos, cede perante a inevitável tentação demagógica de discutir a crise da própria Justiça e não os problemas que os processos revelam, como a central de corrupção instalada no Governo da Madeira. Vejam o que se discute neste caso. Discute-se a detenção, a demora dos interrogatórios, o rigor do juiz, transformado em ato de humilhação dos arguidos. Estas matérias nunca se discutem quando os arguidos são pessoas sem qualquer influência social ou económica, é certo, revelando um cinismo típico das relações de poder, mas não se podem ignorar. Se a investigação criminal está a fazer um forte esforço de modernização na Polícia Judiciária e em alguns setores do Ministério Público, os juízes e, em particular, os de instrução criminal não podem ser deixados entregues a si próprios. Este é o tempo de entender que o mundo mudou e que todos temos de prestar contas à sociedade.