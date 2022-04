No dia em que a Rússia anunciou a batalha pelo Donbass e que as forças ucranianas resistiram no último reduto de Kiev em Mariupol, a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko deu uma entrevista ao diário El Mundo que deveria ser lida com atenção pelos líderes europeus.Diz a antiga governante ucraniana, líder da ‘revolução laranja’ presa por um Presidente fantoche que o líder russo colocou em Kiev, que “chegámos ao momento da verdade, para acabar com o regime de Putin, usando todos os meios disponíveis no mundo livre”.A Europa não pode financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a futura guerra que travará contra eles. É um suicídio.” Era bom que alguns líderes europeus, a começar pelos alemães, esclarecessem se querem embarcar nesta ‘morte’ coletiva.