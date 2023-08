O tabu da pena máxima

Casos como o do ‘Rei Ghob’ ou de Jéssica levantam a eterna questão da política penal. Infelizmente, os partidos fundadores da democracia evitam esse debate como quem foge do Diabo. Cinicamente, barricam-se nos inúteis cordões sanitários contra o populismo, ignorando experiências como a francesa ou a italiana, para não ir mais longe. Nestes países, deixar debates como o da segurança e migrações a partidos de extrema-direita nunca deu bom resultado. A cobardia política dos alegados defensores da democracia também não. Portugal não tem uma criminalidade que justifique uma velha bomba atómica do direito penal, como a prisão perpétua. Mas o debate a fazer não é esse. Ele está num eventual aumento de algumas penas, nomeadamente em matéria de terrorismo e de crimes hediondos. Acompanhando as boas práticas da maior parte dos países europeus, com democracias consolidadas, Portugal deve discutir a fasquia da pena máxima, num patamar que pode partir dos atuais 25 anos, mas introduzindo um canal de respiração ao sistema, como a revisão até um limite definido. Para isso, é essencial que o PS e o PSD enfrentem a questão, sabendo construir um consenso que evite a politização do tema. E que metam as vítimas no centro de uma política de efetiva reparação, coisa que nunca aconteceu em Portugal.

