O vento mudou. Onze anos depois, o BCE volta a subir as taxas de juro e após sete anos em que o preço do dinheiro esteve em mínimos históricos, a linha dura da autoridade monetária europeia levou a melhor e a subida foi de 50 pontos.Para setembro está previsto novo aumento e até 2023 a escalada vai continuar para tentar travar a inflação galopante. Para as empresas e famílias com créditos é uma má notícia e as prestações dos empréstimos da casa já anteciparam a escalada. Mas o desafio é maior para a dívida pública.O primeiro impacto da inflação tirou dinheiro às famílias, mas rendeu milhões aos cofres públicos. Mas no próximo ano a subida de preços vai ter impacto negativo nas contas públicas e a subida de juros aumentará a pressão na despesa.No dia anterior à anunciada subida de juros, o Parlamento debateu o Estado da Nação e este assunto passou ao lado. Mas esta é a maior ameaça ao nosso futuro próximo.