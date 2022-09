Putin fez ontem uma declaração importante sobre o desejo de ver a guerra acabada mas, infelizmente, não credível. Todavia, a frase de Putin tem um contexto geoestratégico nada despiciendo.O valor da frase, “faremos o que for possível para que a guerra acabe”, acrescentada depois pelo lamento de que “Kiev é que não quer negociar”, foi dito em resposta a Narendra Modi, presidente da Índia. Modi e Xi Jinping, Índia e China, representantes de quase metade da população mundial, em dias diferentes e na cimeira que decorre no Uzbequistão, distanciaram-se, à maneira de cada um, da guerra levada pela Rússia à Ucrânia. São sinais importantes, num momento de fraqueza militar russa no terreno da guerra, e em que aumentam as provas das atrocidades do exército de Putin.