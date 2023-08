O Papa Francisco saiu de Lisboa eternamente grato pela receção que teve na capital portuguesa. Na Missa do Envio (que raio de nome) desfez-se em agradecimentos antes de partir. Deixou um repetido ‘obrigado’ aos bispos e demais padres, ao Presidente da República, aos autarcas, aos jovens, a todos os católicos, à Nossa Senhora de Fátima, aos anjos da segurança e a quem lhe carregou as malas. Faltou um ‘obrigado’ final às vítimas dos abusos sexuais praticados dentro da Igreja por lhe terem iluminado a estrada, no encontro que mantiveram. Faltou também um pedido de desculpa a todos os que foram vítimas de intolerância dentro da Jornada, designadamente em matéria de orientação sexual. Mas, enfim, já lá vai, e a Jornada foi o sucesso que se esperava, há de trazer um maná qualquer de longa duração, na perspetiva de alguns, mais crentes na força do Divino, como Carlos Moedas e os seus amigos lá na câmara municipal. Compreende-se, Moedas jogou tudo na visibilidade da Jornada e na sua própria, com alguns resultados. A acreditar nas sondagens, saiu-lhe bem a cartada e está a colher os frutos. Nada contra. Agora, podia poupar um pouco mais ao erário público e evitar espalhar tanto cartaz pela cidade, explorando o subtexto da frase do Papa ‘Obrigado a ti, Lisboa’. Salta da frase a imagem do próprio Moedas, como que a gritar ‘é para mim, é para mim!’ Já chega de tanto farisaísmo. O pessoal, digamos assim, está de férias.

Ver comentários