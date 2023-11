Obviamente, o IUC caiu

Obviamente, o agravamento do IUC (imposto único automóvel) para carros anteriores a 2007, como estava previsto na proposta inicial do Orçamento do Estado para 2004, caiu com o governo. Mesmo sem a crise política e a queda do executivo, a probabilidade da carga do IUC subir era muito baixa, porque os deputados do Partido Socialista perceberam o potencial tóxico em termos eleitorais de tal medida.



De um gabinete do Terreiro do Paço é fácil olhar para esta polémica de forma incrédula e ter dificuldade em perceber como que uma medida com receita anual de pouco mais de 80 milhões de euros, 25 euros por carro velho, incomoda tanta gente, quando comparado com a redução mais substancial da carga do IRS. Mas só pensa isso quem não conhece a realidade social deste país. Por isso o PS mata uma medida que a troco de 25 euros no próximo ano , lhe traria maiores custos eleitorais.

