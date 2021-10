A preparação do Orçamento do Estado (OE) é sempre um momento de confronto dos políticos com a realidade. E depois do apagão provocado pela pandemia, apesar da retoma do crescimento permitida pelo fim do confinamento, só no próximo ano o País recuperará o nível de riqueza atingido em 2019.Isto significa que a resposta do OE para as famílias e empresas ficará sempre aquém das expectativas. Depois da apresentação do documento haverá a habitual negociação parlamentar. Com mais ou menos drama político, para consumo interno e para argumento de cada partido que desejará recolher os habituais dividendos da negociação, este orçamento será aprovado à Esquerda, tal como os anteriores.