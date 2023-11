A proposta do Orçamento do Estado (OE) que agora está em discussão no Parlamento tinha na sua preparação um objetivo claro: fazer um Orçamento simpático para ter impacto nas eleições europeias de 9 de junho, que são verdadeiras primárias para as legislativas. Por isso, o Governo apostou forte no desagravamento do IRS, uma boa notícia para as famílias tão pressionadas pela espiral inflacionista e pela subida dos juros. Mas como não há almoços grátis, a boa notícia do IRS foi compensada por um aumento da receita dos impostos indiretos. E nestes está o IUC, que sofre um agravamento, limitado por uma salvaguarda de 25 euros anuais, dos veículos automóveis anteriores a 2007.









Do ponto de vista do Ministério das Finanças este aumento do IUC é uma bagatela comparado com o alívio no IRS, mas na perceção de quem paga o imposto, o que vê é a subida direta de um encargo. E muitos dos proprietários destes veículos nem querem saber do IRS, porque têm rendimentos muito baixos e não são alvo de tributação.

O IUC é uma gota de água no oceano da carga fiscal, mas transformou-se na questão política essencial. O IUC estragou a narrativa preparada pela propaganda do Governo.