O desejo repentino de adesão à NATO por parte da Finlândia e da Suécia revela o enorme sentimento de insegurança que a guerra na Ucrânia está a provocar na Europa, mesmo em países onde as opiniões públicas eram, até há dois meses, esmagadoramente a favor da neutralidade, recusando o chapéu da Aliança.Ora, têm sido os países da NATO a impedir o avanço do exército vermelho, fornecendo a Zelensky as armas necessárias para fazer frente ao potencial bélico de Putin. Portugal não tem muito para oferecer, fala-se no envio de 15 blindados do tempo da Maria Cachucha, mas este atraso não pode ser visto como uma fatalidade.