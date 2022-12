Fernando Medina sacudiu a pressão que, depois da demissão de Pedro Nuno Santos, cresce em relação a si.A sua argumentação é clara e deixa alguns recados. Em particular à administração da TAP, que não informou o acionista Estado sobre a indemnização a pagar à secretária de Estado, como veio confirmar João Leão, o seu antecessor nas Finanças.Como está em curso uma ação inspetiva sobre este caso, Medina reserva conclusões definitivas para mais à frente. Uma coisa é clara: a administração da TAP quebrou todos os elos da boa-fé. Deu informação falsa ao mercado de capitais, ignorou a dependência hierárquica do acionista, agiu em roda-livre.O seu comportamento encaixa, em toda a linha, no crime de administração danosa. O que espera, afinal, a procuradora-geral da República para cumprir o seu papel? A abertura de um inquérito judicial é um imperativo legal e ético.O Ministério Público tem de ser o principal garante de que os 3,2 mil milhões de euros metidos pelos contribuintes na TAP não ficam à mercê de pessoas que se comportam com este grau de consciência da ilicitude que alguns dos seus comportamentos revelam. O que espera Lucília Gago? Onde anda a PGR?