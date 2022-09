A procuradora-geral da República pediu, há dias, medidas “decisivas e corajosas” contra as manobras que arrastam os processos. Na área do crime económico, onde o poder do dinheiro faz sempre com que a Justiça resplandeça a favor dos interesses dos arguidos, Lucília Gago tem razão. Tem-se visto que assim é, com Sócrates e o BES.Já nos crimes de sangue a morosidade não é questão que se coloque. Há muito que os incidentes, recursos sistemáticos e nulidades, transformaram o processo penal num território de guerrilha, numa ‘via crucis’ interminável. A culpa, porém, não é apenas da famosa “qualidade dos visados”. Como se vê no processo de Fernando Medina, a procuradora-geral poderia começar por arrumar a sua própria casa.