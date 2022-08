Já sabemos que as alterações climáticas em curso estão a criar uma bomba de combustão. Que os ventos são menos previsíveis, que o calor escala a níveis insuportáveis, que a falta de água e os baixos níveis de humidade são verdadeiros depósitos de gasolina derramada sobre matos, pastagens, qualquer palmo de terra onde exista vegetação.Sabemos tudo isso que, em teoria, nos remeteria para uma discussão sobre a causa dos incêndios assente em fatores incontroláveis pelo Homem. Também sabemos que não é assim.A proteção civil navega no discurso burocrático, os bombeiros são deixados à sua sorte no terreno, os governos tentam escapar sem custos de popularidade à época dos incêndios, ninguém investiga hoje os fatores económicos (criminosos) que podem estar na origem de um fogo. A palavra responsabilidade é um náufrago a que ninguém acode. Onde vamos parar com este imobilismo social e político?