As reações a quente roubam lucidez e conduzem, normalmente, a decisões despropositadas. A guerra na Ucrânia gerou uma quase unanimidade em defesa de um aumento do investimento das Forças Armadas. Ora, com exceção do reforço da vigilância e segurança marítimas – Portugal tem 950 quilómetros de costa e é preciso controlar bem quem e o que entra a partir do mar - não se vislumbra de onde vem tanta urgência nem tamanha necessidade. As Forças Armadas têm cumprido com distinção as missões de paz e formação que lhes são confiadas, mas é peregrino imaginar um envolvimento das tropas portuguesas num cenário como o que vivemos às portas da UE.





Portugal não vai entrar em guerra com ninguém, não vai fazer guerra a ninguém e nunca terá capacidade militar para um envolvimento maior do que o atual. Mas, sobretudo, há prioridades bem mais urgentes que a compra de aeronaves, tanques, antiaéreas ou metralhadoras: na saúde, na justiça, nos transportes, no ensino, no combate à pobreza, em tantas outras coisas. Reforçar o orçamento das Forças Armadas é um capricho que não deve ser alimentado.