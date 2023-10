Orçamento sem oposição

Como se previa, o Governo apresentou um Orçamento a pensar nas eleições Europeias, com aumentos generosos dos salários da Função Pública e pensões, melhoria dos subsídios e apoios sociais, e alívio do IRS para uma faixa significativa dos contribuintes. Não fez mais do que outros fariam. Aqui, como noutras democracias, governa-se por ciclos eleitorais. As Europeias, em si, têm um interesse relativo, como se constatará mais uma vez na taxa de participação, mas são determinantes do ponto de vista nacional, já que o resultado poderia fazer Marcelo mudar de ideias e antecipar as Legislativas. Com a distribuição de milhões pela sua base eleitoral, mesmo que o mar de rosas não seja exatamente como Medina o apresenta - há muitos espinhos escondidos -, os socialistas podem dormir tranquilos. Ficará tudo igual depois da eleição dos 21 eurodeputados.





O que surpreende não são, pois, as medidas constantes no Orçamento, mas a reação dos partidos da oposição, tanto à esquerda como à direita do PS. Críticas, lamentos, nada de substância. Pode ser que na discussão do documento, tanto na generalidade como na especialidade, se perceba o que é que cada partido faria diferente, onde cortava, onde aumentava, o que melhorava, porque até agora nada - facilitando ainda mais a vida da maioria absoluta.