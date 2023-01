Não sei se é um caso ou um casinho, mas a polémica que envolve a ex-secretária de Estado do Turismo é no mínimo questionável. Logo se vê o que vai acontecer, provavelmente nada.Seguindo a narrativa do primeiro-ministro, o importante é resolver os problemas dos portugueses. Não é exatamente assim, como é obvio, a lógica não pode ser a do salve-se quem puder, a dos tachos e tachinhos, a dos amigos e amiguinhos. Admito, contudo, que não será por situações como a de Rita Marques, ou por mais uma, duas ou três demissões que o Governo corre perigo, mas precisamente pelos problemas dos portugueses, que não são resolvidos.