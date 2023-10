Há dois milhões de pessoas encurraladas na Faixa de Gaza, vítimas do cerco israelita e usadas pelo Hamas como escudos humanos. No meio desta multidão martirizada há uma pequena comunidade esquecida de cristãos palestinianos. Em Gaza são pouco mais de mil e algumas dezenas já foram mortas nesta guerra.









Pertencem a duas paróquias, uma católica e outra ortodoxa, e a maior parte deles estão juntos nas suas igrejas enquanto continua o cerco.

As comunidades cristãs na Palestina e no Médio Oriente são tão antigas como a própria religião. Tanto na Palestina, como na Síria, no Iraque e noutros países estão em risco de extinção. Muitas famílias optam por emigrar, porque a vida se tem tornado insustentável para minorias religiosas. Por causa do Hamas, movimento islâmico radical, tende-se a associar todos os palestinianos à religião muçulmana. Mas na OLP sempre houve cristãos envolvidos e Yasser Arafat, o líder histórico, casou com uma cristã palestiniana, e outra mulher cristã, Hanan Mikhail Ashrawi, foi uma destacada dirigente.





Esses cristãos esquecidos que resistem no inferno de Gaza são uma esperança para a chamada Terra Santa, que precisa de mais tolerância e de convivência entre as pessoas, independentemente da etnia ou da religião.