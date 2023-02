O palco principal da Jornada Mundial da Juventude vai custar menos que o valor inicialmente previsto, mas continua a ser um altar milionário. Aos 2,9 milhões de euros, há que somar o IVA e as fundações, que no projeto anterior ultrapassavam o milhão de euros. Acresce que o palco representa apenas uma pequena fatia do orçamento global do projeto, nunca inferior a 80 milhões de euros, repartidos pelo Governo e pelas câmaras de Lisboa e Loures.Bem podem os organizadores repetir até à exaustão que é o maior evento alguma vez realizado em Portugal, que o País vai concentrar as atenções mundiais durante seis dias, o que não é exatamente assim – alguém se recorda da Jornada de Denver, Cracóvia ou Toronto, por exemplo? – e que já se sabia que a coisa não ia ser barata – o que também não é verdade, em Madrid houve o mesmo número de jovens, custou 50 milhões e não houve um cêntimo de dinheiros públicos. O retorno é outra falácia. Começou por se falar em 350 milhões de euros, ontem já só eram 100 milhões, mas seja qual for o valor não irá parar ao bolso de quem suporta os encargos do evento, os portugueses.