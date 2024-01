Os munícipes não costumam valorizar a política fiscal da sua câmara, mas cometem um erro. Quer no IMI, que varia muito de concelho para concelho, quer no IRS, a diferença entre morar num município ou noutro ao lado pode fazer muita diferença na carga fiscal.









No caso do IRS, entre as câmaras que devolvem tudo e as que ficam com os 5% do imposto cobrado aos cidadãos, a diferença é abissal.

É óbvio que os municípios precisam de receitas para desempenhar a atividade. E nem todos têm as receitas de Lisboa, rica em IMI, com cofres cheios do IMT e muitos residentes ricos que pagam muito IRS e por isso se pode dar ao luxo de ser mais generosa do que outras autarquias mais pequenas e sujeitas a grande pressão financeira.





Contudo, se os cidadãos se interessassem mais pela política autárquica e estivessem atentos aos impostos cobrados no seu concelho, poderiam pressionar a baixa da carga tributária, mas raramente isso acontece. E a história mostra que habitualmente os munícipes ficam satisfeitos com quem está à frente do município e por isso tendem a reeleger os incumbentes.





Mas basta fazer as contas para ver que a forma como cada município aplica os impostos não é indiferente para o bolso dos cidadãos. Por isso, devíamos ficar mais atentos aos detalhes que pesam.