Os outros vírus

Os dados revelados pelodão conta de que os números deste crime se mantiveram idênticos no confinamento social forçado que vivemos face ao período homólogo de 2019. Esta é a aparente boa notícia, mas a realidade pode ser outra.Só ontem, noticiou o, as polícias prenderam cinco suspeitos de violência doméstica. Confinados a casa durante mais tempo do que o habitual, é improvável que esse inorgânico convívio entre vítima e agressor(a) se transforme em harmonia. Os estudos sobre a matéria provam o contrário.Em tempos normais, sabe-se que as agressões aumentam exponencialmente, por exemplo, durante as férias. A situação será idêntica nos casos de menores em situações de risco.O atual estado levou a uma inevitável redução das visitas surpresa dos técnicos sociais a crianças sinalizadas que vivem sob vigilância familiar ou em famílias de acolhimento. Em ambos os casos, o convívio forçado dificultará, por certo, que as vítimas denunciem os agressores (as). Um Estado que equaciona a libertação antecipada de presos deve saber cuidar ainda mais das vítimas de criminosos(as) à solta.