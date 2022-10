O Governo não tem poupado no otimismo sobre o Orçamento do Estado para 2023. Compreende-se que assim seja. Não seria racional ver um Governo a ser o principal indutor de pessimismo e incerteza sobre o principal instrumento de gestão de um país.De qualquer modo, manda a prudência que não nos deixemos embalar pelo canto da sereia. Os sinais de que vamos ter em 2023 talvez o mais turbulento tempo das nossas vidas estão todos à nossa frente. Hoje, já enfrentamos o que se sabe. Um custo de vida galopante, juros cada vez mais vorazes, em particular no crédito à habitação, combustíveis e a energia em geral a preços proibitivos.Mas agora, mais vale acreditar que a recessão vai chegar e que a inflação não vai abrandar, adaptando-nos às dificuldades. Remédios e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.